俄罗斯须继续与一些产油大国协同努力冻结石油产量--克里姆林宫

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周三称，为使油价企稳，俄罗斯必须继续和其他一些主要的产油国协同努力，按照上月在多哈达成的临时协议，将原油产量冻结在1月水准。
Peskov指的是周二俄罗斯总统普京与该国主要产油商的会晤。
“会议强调了需持续与其他大产油国协同努力，因为其他一些产油国的态度仍存在不确定性，一些国家已经加入(多哈冻产协议)，但也有一些产油国并没有明确表态，”Peskov在一次媒体电话会议上表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。