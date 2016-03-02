俄罗斯须继续与一些产油大国协同努力冻结石油产量--克里姆林宫

路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周三称，为使油价企稳，俄罗斯必须继续和其他一些主要的产油国协同努力，按照上月在多哈达成的临时协议，将原油产量冻结在1月水准。

Peskov指的是周二俄罗斯总统普京与该国主要产油商的会晤。

“会议强调了需持续与其他大产油国协同努力，因为其他一些产油国的态度仍存在不确定性，一些国家已经加入(多哈冻产协议)，但也有一些产油国并没有明确表态，”Peskov在一次媒体电话会议上表示。(完)