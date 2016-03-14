俄罗斯冀望4月达成全球冻产协议 但伊朗应区别对待

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透德黑兰3月14日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一结束在德黑兰的会谈后表示，有关冻结石油产量的全球性协议可能在4月签署，但伊朗应该排除在外，该国在遭受多年制裁后有权增产。
周一油价跌约3%，之前伊朗表示，在本国石油产量达到400万桶/日后才会参加冻产谈判，因此很快达成全球范围联手稳产协议的希望破灭。
全球四大产油国(俄罗斯、沙特阿拉伯、卡塔尔和委内瑞拉)上月在多哈开会，称准备将产量保持在1月水平，前提是其它产油国也要这么做。
诺瓦克表示，预计下月可以达成冻产支撑油价的最终协议，可能还是在多哈。
他指出，协议可能将伊朗排除在外，因该国在国际制裁取消后希望能恢复产量。
“我们也认同(这样的看法)，伊朗情况特殊。以往的制裁严重打击了(伊朗的)生产，”诺瓦克在与伊朗石油部长尚甘尼会谈后说。
外界认为俄罗斯和伊朗的关系友好。俄罗斯政府曾坚定支持取消针对伊朗核计划实施的国际制裁。
这些制裁实际上在1月被取消，从而为伊朗增加原油产量铺平了道路，但也给本已紧张不安的油市增加了不确定性。
伊朗目前的原油产量约为310万桶/日。受制裁举措影响，最近几年伊朗的原油出口量从2011年前的高位250万桶/日，降至略高于100万桶/日。
诺瓦克表示，伊朗仍坚持先恢复石油生产，之后再冻结产量。
“总体而言，伊朗赞成石油出口国之间有必要进行写作，包括可能的冻结产量。但伊朗的立场是，他们必须先恢复产量...在此之后，他们才会准备加入冻产，”诺瓦克说。
诺瓦克还说，油市目前更加平衡了，但他呼吁达成一项强有力的稳定产量协议，“否则市场将面临更多不确定性，这将导致更多的波动。”
他说，到今年年底，油价料将在每桶40-50美元之间，目前的油价略低于每桶40美元。(完)
(编译 郑茵/汪红英；审校 徐文焰/杜明霞)
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