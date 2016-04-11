版本:
中国
国际财经 | 2016年 4月 11日 星期一 11:24 BJT

（更正）俄预期今年石油产量和出口均会增加

(更正：第一段译文有误，应为“1,081万桶”，而非“1,080万桶”)

路透莫斯科4月8日 - 俄罗斯能源部副部长Alexei Teksler周五表示，俄罗斯今年石油产量将介于5.36-5.4亿吨，或合每日1,073-1,081万桶。

他补充道，今年俄罗斯石油出口料增加3.5%，因炼厂降低加工量。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐