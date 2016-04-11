（更正）俄预期今年石油产量和出口均会增加

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
(更正：第一段译文有误，应为“1,081万桶”，而非“1,080万桶”)
路透莫斯科4月8日 - 俄罗斯能源部副部长Alexei Teksler周五表示，俄罗斯今年石油产量将介于5.36-5.4亿吨，或合每日1,073-1,081万桶。
他补充道，今年俄罗斯石油出口料增加3.5%，因炼厂降低加工量。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。