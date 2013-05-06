俄反对派周日游行 周一将举行更大规模集会

数以百计的俄罗斯反对派人士周日在莫斯科举行示威游行，周一计划举行规模更大的集会，以纪念一年前的抗议活动。去年5月6日是普京宣誓就职的前一天，当日抗议者与警方发生严重冲突。纳瓦尔尼(Alexei Navalny)等反对派领导人未参加周日游行，但计划参加周一集会。图为纳瓦尔尼。路透