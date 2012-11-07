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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 7日 星期三 10:20 BJT

普京撤换俄防长 为彻查贪污案开路

俄罗斯总统普京周二解除谢尔久科夫(Anatoly Serdyukov 图前)国防部长职务，改由前莫斯科州州长谢尔盖·绍伊古(Sergei Shoigu 图後)接任。此前，俄罗斯国防部卷入贪污丑闻。谢尔久科夫2007年进入俄罗斯国防部，负责军事改革。路透

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