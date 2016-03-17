英国不确定俄罗斯是否真心从叙利亚撤军--英外交大臣

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透巴格达3月16日 - 英国外交大臣哈蒙德周三在巴格达对记者表示，英国不确定俄罗斯宣布从叙利亚撤军是否出于真心。
“如果事实证明撤军是真心的--我们不知道是不是，”哈蒙德表示，话里似乎还有话。俄罗斯周一宣布将从叙利亚撤出部分军队。
“我们之前看到过乌克兰的情况，俄罗斯当时谈到撤军，之后证明不过是部队轮动，”他说道。
哈蒙德称，如果俄罗斯撤军被证实为真，“看看（叙利亚）政府军的势头靠其自己的力量还能维持多久会是一件有趣的事情”。
“我们认为，只要阿萨德当权，叙利亚就不可能有持久的和平，”哈蒙德说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)