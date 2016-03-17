英国不确定俄罗斯是否真心从叙利亚撤军--英外交大臣

路透巴格达3月16日 - 英国外交大臣哈蒙德周三在巴格达对记者表示，英国不确定俄罗斯宣布从叙利亚撤军是否出于真心。

“如果事实证明撤军是真心的--我们不知道是不是，”哈蒙德表示，话里似乎还有话。俄罗斯周一宣布将从叙利亚撤出部分军队。

“我们之前看到过乌克兰的情况，俄罗斯当时谈到撤军，之后证明不过是部队轮动，”他说道。

哈蒙德称，如果俄罗斯撤军被证实为真，“看看（叙利亚）政府军的势头靠其自己的力量还能维持多久会是一件有趣的事情”。

“我们认为，只要阿萨德当权，叙利亚就不可能有持久的和平，”哈蒙德说道。（完）