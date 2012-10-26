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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 26日 星期五 14:23 BJT

俄罗斯政府否认普京背部伤病

消息人士近日称，俄罗斯总统普京因背部伤病而被迫推迟出国访问计划，且可能需要进行手术。克里姆林宫周四对此予以否认。普京发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示普京早些时候走路有点跛是因“运动受伤”所致。路透

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