普京离婚 结束30年婚姻

俄罗斯总统普京和妻子柳德米拉(Lyudmila)周四称，两人长达30年的婚姻已结束。柳德米拉与普京均表示分开是两人的共同决定。柳德米拉曾是一名空姐，比普京小五岁，二人1983年结婚，育有两个女儿。近年来两人很少一同在公共场合出现。路透