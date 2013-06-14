普京称俄罗斯寻求推动IMF改革 以增强发展中国家话语权

俄罗斯总统普京在周五刊登的采访内容中称，国际货币基金组织(IMF)需要“全面改革”，俄罗斯将在9月的20国集团(G20)峰会前推动达成协议，令发展中国家拥有更大话语权。普京并称，IMF对金融市场的变化通常反应过于迟缓，且决策的执行情况“也不尽人意”。路透