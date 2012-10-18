俄当局对反对派领导人发起刑事诉讼

俄罗斯当局周三对反对派领导人乌达利佐夫(Sergei Udaltsov)发起刑事诉讼，指控其在反普京的抗议活动中谋划“大规模骚乱”。执法人员对其和其他面临指控的反对派成员的住所进行了突然搜查。若指控成立，乌达利佐夫将面临最长10年的监禁。路透