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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 18日 星期四 13:49 BJT

俄当局对反对派领导人发起刑事诉讼

俄罗斯当局周三对反对派领导人乌达利佐夫(Sergei Udaltsov)发起刑事诉讼，指控其在反普京的抗议活动中谋划“大规模骚乱”。执法人员对其和其他面临指控的反对派成员的住所进行了突然搜查。若指控成立，乌达利佐夫将面临最长10年的监禁。路透

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