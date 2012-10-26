普京称Pussy Riot乐队成员罪有应得

俄罗斯总统普京周四直接驳斥西方对俄罗斯女子朋克乐队Pussy Riot因示威获刑的指责，称该乐队三位成员威胁到俄罗斯的道德基础，她们罪有应得。普京将Pussy Riot的示威做法描述为“旨在伤害宗教感情的群体行为”。路透