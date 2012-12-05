俄知名人士称若爆发革命会毁掉国家

俄罗斯知名人士索布恰克(Ksenia Sobchak)周一在伦敦对俄罗斯异见人士称，国内与日俱增的压制将促使更多民众抗争求变，但她警告称，若爆发全面革命，可能毁掉整个国家。索布恰克曾是《花花公子》封面女郎，不问政治，但过去一年尖锐抨击俄罗斯总统普京。路透