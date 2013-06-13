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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 11:37 BJT

普京称阿萨德本可避免内战

俄罗斯总统普京周二称，叙利亚总统阿萨德本可通过快速回应政治变革呼声而避免内战。普京在接受俄罗斯媒体采访时重申，俄罗斯没有充当阿萨德的支持者，他并谴责西方国家造成中东地区的剧烈动荡。路透
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