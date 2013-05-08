俄富豪列别捷夫因动粗受审 称遭普京报复

俄罗斯媒体大亨列别捷夫(Alexander Lebedev)周二出庭受审。他本人称这是总统普京对他抨击克里姆林宫做出的报复，是对其他富商发出的警告。列别捷夫因2011年在一次电视节目中动粗，被指控犯有流氓罪和政治仇恨罪，若罪名成立，将面临最长五年的监禁。路透