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中国财经 | 2015年 11月 27日 星期五 16:47 BJT

俄罗斯央行决定将人民币纳入外汇储备--塔斯社

路透莫斯科11月27日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周五援引未具名消息人士称，俄罗斯央行已决定将人民币纳入其外汇储备。

一名俄罗斯央行代表拒绝对路透发表评论。

该代表称，“我们的外汇储备信息公布要滞后半年。”(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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