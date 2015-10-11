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中国财经 | 2015年 10月 12日 星期一 07:43 BJT

俄罗斯准备2016年发行人民币债券--财长西卢安诺夫

路透利马10月10日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周六表示，俄罗斯明年决定发行外债时将关注亚洲市场，并准备通过发行人民币债券融资。

西卢安诺夫在参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议间隙向记者称，俄罗斯财政部计划2016年通过发行外债筹集2,000亿卢布(32.4亿美元)，但如何筹集这些资金还没有做出最终决定。

“如果我们看到有相关意向，我们将准备在市场筹资...发行人民币债券，”西卢安诺夫称。

他还表示，在亚洲市场筹得的资金可能被用于支付共同贸易账单。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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