俄罗斯与沙特已就冻产问题进行了会谈--塔斯社

路透莫斯科4月13日 - 塔斯社(TASS)周三援引俄罗斯能源部一代表的言论报导，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二与沙特阿拉伯石油部长欧那密举行了会谈，讨论了石油冻产问题。

原油价格LCOc1 CLc1周二上涨逾4%，此前国际文传电讯社报导称，一位在多哈的外交消息人士称，俄罗斯和沙特就石油冻产问题已达成共识。

包括俄罗斯和沙特在内的主要产油国本周日将在卡塔尔举行会议，讨论通过冻产来提振油价。

路透记者周三与俄罗斯能源部联系，但能源部拒绝发表评论。(完)