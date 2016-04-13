俄罗斯与沙特已就冻产问题进行了会谈--塔斯社

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透莫斯科4月13日 - 塔斯社(TASS)周三援引俄罗斯能源部一代表的言论报导，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二与沙特阿拉伯石油部长欧那密举行了会谈，讨论了石油冻产问题。
原油价格LCOc1 CLc1周二上涨逾4%，此前国际文传电讯社报导称，一位在多哈的外交消息人士称，俄罗斯和沙特就石油冻产问题已达成共识。
包括俄罗斯和沙特在内的主要产油国本周日将在卡塔尔举行会议，讨论通过冻产来提振油价。
路透记者周三与俄罗斯能源部联系，但能源部拒绝发表评论。(完)
(编译 孙国玉；审校 于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。