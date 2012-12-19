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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 19日 星期三 14:56 BJT

俄罗斯准备从叙利亚撤侨--媒体

国际文传电讯社周二称，俄罗斯向地中海派出军舰，准备从叙利亚撤侨，暗示叙利亚总统阿萨德的主要盟友担忧反对派威胁大马士革。活动人士称，一天前反对派占领了Yarmouk营地，这里距里大马士革只有三公里，或成为反对派进入大马士革的跳板。路透

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