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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 2日 星期四 14:54 BJT

俄罗斯严禁本国客机飞越叙利亚领空

俄罗斯联邦航空运输机构Rosaviatsiya周二表示，该国已经禁止本国飞机飞越叙利亚领空。此前，一架载有160名乘客的飞机改变航向，以躲避地面战火威胁。叙利亚内战持续蔓延，已经导致进出该国的航班基本停飞。路透

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