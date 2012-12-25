版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 12月 25日 星期二 11:44 BJT

俄罗斯称叙利亚采取行动 保护化学武器安全

据俄罗斯电视台Russia Today周一报导，俄外长拉夫罗夫认为阿萨德政府不会动用化学武器，称这么做无异于“政治自杀”。他还表示，近期有迹象显示叙政府正在转移部分化学武器，这是为确保武器更加安全。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐