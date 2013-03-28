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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 28日 星期四 14:54 BJT

俄罗斯批评阿盟峰会将叙利亚席位授予反对派

对于阿盟将叙利亚的代表席位授予该国反对派，俄罗斯周三对此表示“困惑不解”。俄罗斯同时批评联合国人权理事会将全部责任归咎于叙利亚政府，并试图遮掩叙利亚反对派所犯下的罪行。此次阿盟峰会还表示将向叙利亚反对派提供军事援助。路透
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