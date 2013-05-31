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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 31日 星期五 10:41 BJT

俄罗斯：叙反对派试图阻挠和平努力

俄罗斯周四指责叙利亚全国联盟试图阻挠和平努力，之前该组织称，只有迫使总统阿萨德下台的最后期限确定，才会参加美国和俄罗斯在努力促成的国际和谈。俄罗斯反复声明并非试图支持阿萨德，但称不应以他下台作为达成政治解决方案的前提条件。路透
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