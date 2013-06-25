俄罗斯批评西方和阿拉伯国家武装叙利亚反对派

俄罗斯周一称，国际上反对叙利亚总统阿萨德的组织和国家向叙反对派提供军事支持，将不利于寻找结束冲突的政治解决方案。“叙利亚之友”召集西方和阿拉伯国家以及土耳其在卡塔尔开会，同意向叙反对派紧急提供所有必须的物资和装备。俄罗斯称这一决定必会引起“严重担忧”。路透