俄罗斯称并无向叙利亚出售防空武器的新计划

俄罗斯外长拉夫罗夫周五称，莫斯科并无向叙利亚出售先进防空系统的新计划，但未排除根据现有合同向叙利亚交付这类防空系统的可能性。《华尔街日报》近日报道称，以色列已告知美国，称俄罗斯即将向阿萨德政府出售S-300防空导弹系统。路透