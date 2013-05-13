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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 13日 星期一 14:55 BJT

俄罗斯称并无向叙利亚出售防空武器的新计划

俄罗斯外长拉夫罗夫周五称，莫斯科并无向叙利亚出售先进防空系统的新计划，但未排除根据现有合同向叙利亚交付这类防空系统的可能性。《华尔街日报》近日报道称，以色列已告知美国，称俄罗斯即将向阿萨德政府出售S-300防空导弹系统。路透
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