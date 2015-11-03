克里称俄罗斯需要帮助寻找叙利亚问题政治解决途径

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透阿斯塔纳11月2日 - 美国国务卿克里周一称，俄罗斯需要帮助寻找叙利亚问题的政治解决途径，而不是简单地支持叙利亚总统阿萨德。
“这很大程度上取决于俄罗斯是寻找政治解决途径，还是简单地支持阿萨德政府，”美国国务院公布的克里接受采访文字记录显示。“如果仅仅是支持阿萨德政府，那就是个问题。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。