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时事要闻 | 2015年 11月 3日 星期二 12:06 BJT

克里称俄罗斯需要帮助寻找叙利亚问题政治解决途径

路透阿斯塔纳11月2日 - 美国国务卿克里周一称，俄罗斯需要帮助寻找叙利亚问题的政治解决途径，而不是简单地支持叙利亚总统阿萨德。

“这很大程度上取决于俄罗斯是寻找政治解决途径，还是简单地支持阿萨德政府，”美国国务院公布的克里接受采访文字记录显示。“如果仅仅是支持阿萨德政府，那就是个问题。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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