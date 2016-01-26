普京称俄罗斯帮助叙利亚消灭“恐怖分子” 并不干涉其内政

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科1月25日 - 俄罗斯新闻机构周一援引总统普京的话报导称，俄罗斯无意干涉叙利亚内政，主要任务是帮助合法的叙利亚政府消灭“恐怖分子”。
普京访问南部的斯塔夫罗波尔地区会见学生时发表上述声明。
俄新社周一援引俄罗斯国防部发言人Igor Konashenkov指出，俄罗斯国防部并无在叙利亚卡米什利(Al-Qamishli)建立新的空军基地的计划。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。