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时事要闻 | 2016年 1月 26日 星期二 13:40 BJT

普京称俄罗斯帮助叙利亚消灭“恐怖分子” 并不干涉其内政

路透莫斯科1月25日 - 俄罗斯新闻机构周一援引总统普京的话报导称，俄罗斯无意干涉叙利亚内政，主要任务是帮助合法的叙利亚政府消灭“恐怖分子”。

普京访问南部的斯塔夫罗波尔地区会见学生时发表上述声明。

俄新社周一援引俄罗斯国防部发言人Igor Konashenkov指出，俄罗斯国防部并无在叙利亚卡米什利(Al-Qamishli)建立新的空军基地的计划。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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