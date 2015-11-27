克里姆林宫称土耳其总统要求与普京在巴黎会面

路透莫斯科11月27日 - 克里姆林宫周五称，土耳其总统埃尔多安要求11月30日与俄罗斯总统普京在巴黎会面。

“土耳其提出的国家元首级别会谈建议已经被提交给总统，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov在电话会议上对记者们说道。“我只能说这么多。”

普京和埃尔多安将出席11月30日开始在巴黎举行的全球气候峰会。（完）