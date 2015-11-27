克里姆林宫称土耳其总统要求与普京在巴黎会面

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科11月27日 - 克里姆林宫周五称，土耳其总统埃尔多安要求11月30日与俄罗斯总统普京在巴黎会面。
“土耳其提出的国家元首级别会谈建议已经被提交给总统，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov在电话会议上对记者们说道。“我只能说这么多。”
普京和埃尔多安将出席11月30日开始在巴黎举行的全球气候峰会。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。