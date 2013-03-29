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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 29日 星期五 13:21 BJT

别列佐夫斯基之死不能完全排除第三方因素--英国警方

据周四的讯问，英国警方认为，俄罗斯富豪别列佐夫斯基的死不能完全排除第三方不当行为。别列佐夫斯基生前曾与克林姆林宫关系密切，2000年流亡至英国，为俄罗斯总统普京的死敌。警方此前称，并未在事发现场发现搏斗痕迹，别列佐夫斯基的死符合自缢特征。路透
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