乌俄签署临时协议 第二季以较低价格供应天然气

路透基辅4月2日 - 乌克兰能源部门官员周四表示，该国已签署临时协议，未来三个月以较低价格从俄罗斯购买天然气，这使两国旷日持久的天然气价格之争暂时得到缓解。

乌俄两国之前的天然气争端已影响到欧盟；后者三分之一的天然气需求都由俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)供应，其中约40%的天然气输送都要经由乌克兰。

俄方对于达成较低的供应价格已有明显暗示，因为随着天气转暖，天然气消费大幅减少，进入乌克兰需求淡季。而乌克兰能源部官员对此也不感到意外，因为价格反应了全球油价的下跌。

乌克兰能源部表示，该国将在4-6月季度以每千立方米248美元的价格购买俄罗斯天然气。

而冬季购气协议的价格为每千立方米329美元，有预付款要求，已于周二到期。

乌克兰官员还看到乌克兰国有天然气公司Naftogaz与俄气之间关系有好转迹象，两公司正努力制定一个长久的争端解决方案；这一争端因俄罗斯支持乌克兰东部分裂主义分子而在政治层面上发酵恶化。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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