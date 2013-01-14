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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 15:05 BJT

俄罗斯拒绝将阿萨德下台作为涉叙协议的先决条件

俄罗斯周六表示支持叙利亚问题特使卜拉希米，但坚持认为不能将叙利亚总统阿萨德下台作为结束叙利亚冲突协议的先决条件。叙利亚冲突已持续21个月之久，造成约6万人丧生，国际社会就如何制止该国暴力冲突看法分歧。卜拉希米称，阿萨德的去留问题似乎是症结所在。路透
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