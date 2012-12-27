俄罗斯议会上院通过美国人领养俄儿童禁令

俄罗斯一项禁止美国人领养俄儿童的法案获得联邦议会最终批准，周三提交普京签字。该法案旨在报复美国的一项对被控侵犯人权的俄罗斯人进行惩处的法案。该法案还将取缔一些接受美国资助的非政府组织，并对被控侵犯俄罗斯人权利的美国人实施签证禁令和资产冻结。图为资料图片。路透