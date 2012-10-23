俄指责美国在人权问题上持双重标准

俄罗斯周一批评美国在人权问题上持双重标准，指责美国未关闭关塔那摩监狱并实施死刑，而美国国会却考虑立法惩罚俄罗斯所谓的践踏人权记录。俄罗斯还称，美国以人权作为幌子干涉他国事务。美国近期指责俄罗斯窝藏践踏人权的不法分子，令俄罗斯颇为恼火。图为资料图片。路透