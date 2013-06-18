版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 6月 18日 星期二 14:59 BJT

美俄首脑在G8峰会上就叙利亚问题发生争执

美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周一在出席G8峰会期间，就如何结束叙利亚战争问题发生争执。两国领导人在结束会谈后与记者见面时神情严肃，看起来不很自然。普京称，俄美对叙利亚问题有不同看法，但双方均赞同叙利亚必须停止流血冲突，对立的双方应进行谈判。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐