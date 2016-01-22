俄罗斯政府同意将Yamal LNG项目部分股权售予中国丝路基金

路透莫斯科1月22日 - 俄罗斯政府已批准将Yamal液化天然气(LNG)工厂部分股权售予中国丝路基金，应该能为该项目带来另外20亿美元投资。

该项目规模270亿美元，定于2017年开始生产LNG，但却苦于Yamal主要股东Novatek(NVTK.MM)遭国际制裁，而一直难以筹到资金。

俄政府称，此次出售在周四通过内阁批准，将提交国会作进一步审核。

俄罗斯第二大天然气生产商Novatek去年同意将Yamal约9.9%股权售予中国丝路基金，将所持股权减至50.1%。另外，法国道达尔(TOTF.PA)和中国石油天然气集团各持有Yamal的20%股权。

根据周四所批准议案的附录内容，丝路基金将注资逾20亿美元。(完)