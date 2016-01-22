俄罗斯政府同意将Yamal LNG项目部分股权售予中国丝路基金

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透莫斯科1月22日 - 俄罗斯政府已批准将Yamal液化天然气(LNG)工厂部分股权售予中国丝路基金，应该能为该项目带来另外20亿美元投资。
该项目规模270亿美元，定于2017年开始生产LNG，但却苦于Yamal主要股东Novatek(NVTK.MM)遭国际制裁，而一直难以筹到资金。
俄政府称，此次出售在周四通过内阁批准，将提交国会作进一步审核。
俄罗斯第二大天然气生产商Novatek去年同意将Yamal约9.9%股权售予中国丝路基金，将所持股权减至50.1%。另外，法国道达尔(TOTF.PA)和中国石油天然气集团各持有Yamal的20%股权。
根据周四所批准议案的附录内容，丝路基金将注资逾20亿美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)