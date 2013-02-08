全球金属: 俄铝预计2013年全球铝需求将增长6%

俄铝在提交给香港联交所的文件中称,该公司2012年铝产量上升1%至417万吨,氧化铝产量下降8%至748万吨.

该公司表示,预计2013年全球将有大约100-150万吨的铝产能被闲置.其11月时曾表示,预计2012年底前订单将增加,因中国需求回升.(完)