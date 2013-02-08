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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 09:09 BJT

全球金属: 俄铝预计2013年全球铝需求将增长6%

路透香港2月8日 - 全球最大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 周五表示,预计2013年全球铝需求将增长6%至5,000万吨.

俄铝在提交给香港联交所的文件中称,该公司2012年铝产量上升1%至417万吨,氧化铝产量下降8%至748万吨.

该公司表示,预计2013年全球将有大约100-150万吨的铝产能被闲置.其11月时曾表示,预计2012年底前订单将增加,因中国需求回升.(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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