更正-香港个股：俄铝第一季缩小亏损，认为铝市场将出现转机

(因英文原文有误，内文第六段应为“前季的亏损3.10亿美元”，非“3.01亿美元”)

路透墨尔本5月13日 - 全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(俄铝) 第一季出现净亏，不及分析师的预期。不过该公司乐观认为，低迷的铝市场即将出现转机。

即便铝价跌至五年低点，俄铝依然较上季缩小亏损。分析师表示，这是个好兆头，表明获利可能已经接近触底。

“连续缩减净亏是很大好转，对我来说，这比拿来与分析师预期数据相比意义更大，”一位分析师在谈及预测俄铝获利的难度时称。在向客户公布研报之前，该分析师拒绝署名。

获利下滑已经迫使俄铝对36亿美元债务进行再融资。俄铝周一表示，接近与所有的贷款银行达成协议。如果不能在7月之前与银行达成协议，该公司将陷入违约。

俄铝股价周二早盘上涨2.9%，今年已经大涨57%，远好于港股指标恒生指数 温和下跌的表现。俄铝的第一上市地点在香港，第二上市地点在巴黎和莫斯科。

截至3月当季，俄铝的经常性净亏为1.69亿美元，上年同期修正后的获利为4,900万美元，但好于前季的亏损3.10亿美元。经常性净利为调整后的净利加上在Norilsk Nickel 持股的获利。

五位分析师平均预测俄铝的经常性净利为2,400万美元，不过分析师的预测相差很大，因一次性项目调整的方式不同。

俄铝称，削减全球产能以缓解市场饱和的做法，有助于抵消中国生产增长的影响。在中国，效率更高的冶炼厂正在取代那些达不到政府标准的旧厂。

再加上需求增长旺盛，以及伦敦金属交易所(LME)仓库排队提货导致的金属供应紧张，在这些因素支撑下，铝实货价差在3月当季升至纪录高位。

“虽然要说铝市摆脱困境还为时太早，但我们见到了积极的趋势，比如消费强劲增长，还有全球产能的持续优化，”俄铝执行长Oleg Deripaska在声明中称。

俄铝预计2014年全球铝消费较上年增长6%，受助于中国需求增加10%。

产能方面，俄铝预计2014年中国以外地区将削减150-160万吨产能，而中国产量增幅料与该国的需求增长相当。

俄铝第一季时将自身产量较上年同期下调12%至883,000吨。

俄铝未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)降至1.73亿美元，上年同期为2.46亿美元。

但经调整后的利润较12月当季的1.01亿美元大增71%，因铝价较LME的价差飙升，生产成本削减近7%，以及卢布贬值。(完)