俄禁止进口白俄罗斯生猪及猪肉制品 贸易战升级

路透莫斯科8月30日 - 俄罗斯周五开始禁止从白俄罗斯进口生猪及猪肉产品，白俄罗斯逮捕俄罗斯化肥企业高管引发的外交和贸易争端升级。

俄罗斯动植物检疫控制服务中心（Rosselkhoznadzor）称，实施禁令的原因是担忧白俄罗斯的非洲猪瘟，禁令将持续到该疾病消除或受控。

但是宣布禁令的时机暗示俄罗斯在向白俄罗斯施压，因本周白俄罗斯在其首都明斯克逮捕了俄罗斯乌拉尔钾肥公司（Uralkali）(URKA.MM)的首席执行官弗拉迪斯拉夫·鲍姆加特纳（Vladislav Baumgertner）。

控制全球钾肥市场五分之二的俄罗斯-白俄罗斯销售联营体破裂后，鲍姆加特纳应邀前往白俄罗斯谈判。他在机场被捕。

俄罗斯要求白俄罗斯释放鲍姆加特纳，并下令其石油企业将供应给白俄罗斯的石油减少约25%。

俄罗斯管道巨头Transneft(TRNF_p.MM)已经表示，将于9月将向白俄罗斯的石油供应减少40万吨。俄罗斯还暗示，将加强对白俄罗斯乳制品的调查。

官方数据显示，今年前三个月，俄罗斯进口了15,638头生猪，价值300万美元。

俄罗斯否认贸易禁令与鲍姆加特纳被捕有关，但是时间上不太可能是巧合，两国关系迅速恶化。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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