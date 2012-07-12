俄国家杜马通过加强互联网管制立法

俄罗斯下议院（国家杜马）周三通过一项网络立法，俄罗斯总统普京所在的统一俄罗斯党称，该法律旨在打击儿童色情。根据立法，被视为含有有害及非法信息的网站从11月1日起将被记录在案。反对人士称该法律将被用於互联网审查，打击对政治话题的公开讨论。