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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 12日 星期四 11:24 BJT

俄国家杜马通过加强互联网管制立法

俄罗斯下议院（国家杜马）周三通过一项网络立法，俄罗斯总统普京所在的统一俄罗斯党称，该法律旨在打击儿童色情。根据立法，被视为含有有害及非法信息的网站从11月1日起将被记录在案。反对人士称该法律将被用於互联网审查，打击对政治话题的公开讨论。

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