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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 11日 星期三 10:48 BJT

俄指责地方领导人发布洪灾预警迟缓

俄罗斯政府周一指责地方当局应对洪灾不力，希望借此平息民愤。俄罗斯克雷姆斯克地区周末遭遇洪灾，已造成黑海附近171人死亡。俄罗斯紧急情况部长指责地方官员发布洪灾警告迟缓，数小时後，克雷姆斯克地区负责人被解职。

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