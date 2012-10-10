俄罗斯与伊拉克签署42亿美元武器销售大单

俄罗斯周二宣布，该国与伊拉克签署了价值42亿美元的武器合同，这令俄罗斯成为继美国之後伊拉克的最大武器供应商。该交易对俄罗斯武器出口无疑是个巨大提振，因其对利比亚和叙利亚武器出口前景存在巨大不确定性。路透