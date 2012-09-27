俄亿万富豪列别捷夫被控流氓罪

俄罗斯亿万富豪列别捷夫(Alexander Lebedev)因在电视节目中对一名地产大亨动粗，周三被指控流氓罪，可能面临最长五年监禁。他称这是因他批评总统普京而招来的报复。联邦当局要求现年52岁的列别捷夫不得离境。根据《福布斯》杂志，列别捷夫身家净值11亿美元。