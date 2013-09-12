《Russell专栏》中国低迷石油需求与经济复苏迹象相左

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬/石冠兰
路透新加坡9月11日 - 随着中国一系列数据转好，市场转而认为中国经济开始复苏；但中国的原油进口和消费情况，却与此并不相符。
中国8月原油进口疲软，被认为主要是7月进口创纪录后的一种调整，也因为炼厂总计每天有超过60万桶的产能处于停产维护状态。
这些毫无疑问确实是进口减少的因素，但简简单单地用暂时性因素来解释8月进口数字，可能忽视了一个更大的趋势。
中国8月进口原油2,143万吨，为去年9月以来最低的月进口量。
8月进口相当于每天505万桶，较7月的创纪录高位615万桶减少，也低于今年前八个月535万桶的平均水平。
不光原油进口与经济改善迹象背道而驰，表观石油需求也降到了一年低点，炼厂原油加工量为过去12个月以来第三低。
表观石油需求是用燃油净进口加上炼厂的加工量，8月该需求水平从前月的每天977万桶跌到938万桶。
炼厂的原油加工量是每天936万桶，从7月的949万桶下滑，也低于今年前八个月949万桶的均值。
这些数字跟经济中一些领域的转好迹象并不相符，这些领域通常被认为能够带动燃油需求。
中国8月工业增加值同比上升10.4%，为17个月来最快增速；社会消费品零售总额增加13.4%，创今年以来的最快增速。
8月汽车销售同比增加10.3%，年内累计增幅达到10.8%，表现远超业界年初预测的增长7%。
因此，怎样才能最好地解释石油进口需求低迷和经济形势改善的不一致呢？
当关注中国的石油市场时，首先要看库存。库存是当局不公开披露的神秘数字之一。
很可能燃油库存在8月份被消耗了，而这能在一定程度上解释表观需求低迷。
虽然中国不披露燃油总库存，但新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)称，7月商业原油库存环比下滑5%；8月很可能重演了这种情况。
欲浏览中国经济与贸易情况图表，请点选：link.reuters.com/fut96s
另一项影响表观石油需求的因素是燃油净进口的骤降，8月仅为每日1.8万桶，较7月大减93%，仅为今年前八个月均值的16.3%。
燃油净进口降低现在成为稳定趋势，因中国炼厂新增产能超过需求增速，这意味着炼厂要么不得不以降低产能利用率，要么将多余产品出口。
中国也在采取举措允许小型炼厂直接进口原油，这一变化可能减少这些炼厂之前依赖的燃油进口。
目前有燃油净进口降低的明显趋势，如果目前的趋势持续，那么中国可能最终转变成燃油净出口国，成为本已供应充裕的亚洲油品市场中的新成员。
印度、日本、韩国和新加坡都是油品主要出口国，亚洲地区还将获得中东新炼厂的供应。
就中国炼厂建设项目来看，产能过剩的局面应会持续下去，最终成为燃油出口国。
理论上这应会促进中国的石油进口，进口并精练原油，最终出口油品。
然而，中国原油进口增长却又趋于放慢，今年前八个月较上年同期仅增2.9%。
这也并不奇怪，随着经济走向成熟，每单位经济产出所需的能源会减少。
但这也并不意味着原油进口在未来数月继续疲弱不振。
经济走强最终会增加需求，第四季新炼厂的产能利用率也将提升。
石油进口的疲态可以从国内石油产量增加得到一些解释，今年前八个月国内石油日均产量为416万桶，较去年同期增加4%左右。
但中国今年石油需求明显可能令人失望，今年原油进口增幅可能难以超过4%，远低于去年的6%以及2011年的5.5%。
尚不清楚的是中国将如何处置库存，但考虑到目前的高油价，他们更可能动用库存而不是增加进口以补充库存。(完)
(译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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