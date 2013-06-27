《Russell专栏》LME与港交所抢占中国金属市场非易事

2011年7月22日在伦敦金属交易所拍到的交易场景。 REUTERS/Paul Hackett/Files

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Rusell 编译 张涛/王翔琼

路透香港6月26日 - 香港交易及结算所(HKEx)收购伦敦金属交易所(LME)，显然是为了打入中国市场，但这个愿望不容易实现。

二者合并的理由听起来很美。历史悠久的LME与地处中国门户的港交所相结合，似乎是打入中国这个全球最大金属市场的完美策略。迄今为止，中国金属市场基本上对外国交易商和投资者大门紧闭。

“听起来很简单，”港交所(0388.HK)行政总裁李小加在周二于香港举行的LME周亚洲会议上表示。

李小加无疑是想给他的讲话增加一些轻松色彩，但挑战是巨大的，而且合并能否成功不仅取决于港交所如何行事，而且取决于不在港交所控制范围内的诸多因素。

李小加提出的第一批举措包括在香港推出人民币计价的、现金结算金属合约，最终发展到其它大宗商品与可交割期货。

这似乎是良好开端，但问题是如何达到足够的规模，以使现金结算合约变得可行。

对于中国以外的金属生产商、消费者和交易商来说，这些合约必须提供某种优势，否则他们还不如继续使用LME的可交割期货。

港交所合约可以提供以人民币结算这个优势，但只要人民币不是可完全兑换货币且中国实行资本管制，这点其实是双刃剑。

实际上，把中国金属市场或其它任何大宗商品市场整合到全球型系统中的计划，面临的主要问题就是人民币的兑换问题。

虽然有迹象显示，新一届中国领导人对于放宽资本管制持开放态度，但这很可能是一个逐渐变化的长期过程。

对于人民币计价商品期货来说，缓慢的汇率改革将使其更难以扩大流动性。

尤其是如果中国的资本市场改革继续排除对冲基金等投机性投资者，更不容易形成流动性。

虽然中国政府预计10月份推出的改革计划中可能包括提高人民币的可兑换性，但可能会继续限制对冲基金，而且可能要等到最后才会取消这些限制。

**与上海竞争**

还有一个问题是，中国当局是否乐意让港交所在内地大宗商品交易市场立足。

香港常常以通往中国的大门自称，不仅因其地理位置接近，而且具有西方式的资本主义和法制。

不过，中国也极有可能在放松资本控制的时候，把上海作为主要的金融中心。

虽然LME Week Asia活动吸引到了大连商品交易所和郑州商品交易所的嘉宾讲话，但上海期货交易所却因缺席而显得突出。

上海期交所现已提供金属合约，也有仓库，并且做好了充分布局，以期一旦中国向所有外来者开放交易，能够在全球金属市场中分得一杯羹。

中国金属市场是否有空间，以容纳不只一个指标定价和交易平台呢？

有这种可能性。不过，若上海期交所也来争夺市场并得到北京当局默许的话，港交所就更难成功了。

港交所的主要优势是能够借助LME的现有平台和声誉。

但要在亚洲复制这种成功难度很大。虽然香港是金融中心，但大宗商品交易普遍集中在新加坡。

交易所的地理位置不是主要问题。说服交易群体转移业务才是重大挑战。

港交所行政总裁李小加周二出席LME Week Asia的晚宴时，身着足球条纹服装，并戴着贝克汉姆模样的面具。

他表示，在去年以22亿美元收购LME后，他买不起这位全球知名足球运动员。

李小加虽把自己扮成贝克汉姆，但他或许应该戴上汤姆克鲁斯的面具，因为其公司正试图做的事情，似乎更像是不可完成的任务，而不是踢一场足球赛。(完)

(编译 张涛/王翔琼; 审校 孙茉莉/王洋)

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