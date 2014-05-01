《RUSSELL专栏》残酷现实迫使中国炼油及石化项目建设热潮降温

2011年5月31日在北京拍到的燕山石化工厂。 REUTERS/Petar Kujundzic

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/王冠中

路透澳洲朗塞斯顿4月30日 - 先是中国炼油板块，现在则轮到中国石化板块面对现实检验。

亚洲最大炼油企业--中国石化(0386.HK)决定暂缓数十亿美元石化厂计划，等于是晚一步承认恣意扩张时期已经不再，而这并不只是因为美国页岩气革命的影响。

随着中国经济降温、环保顾虑、及外国竞争等冲击全面发酵，过去几个月，中国一连串炼油及石化项目相继延缓或取消。

路透4月28日引述公司消息人士指出，中石化暂停了31亿美元的青岛乙烯工厂建设计划。

这意味着，中石化暂停或搁置的项目，总计乙烯年产能将近400万吨。乙烯是生产塑胶及合成纤维的主要原料之一。

另一家中国大型国有炼油企业--中石油(0857.HK)，也在缩减计划，暂停了与壳牌在中国东部规模达130亿美元的合资工厂项目，也搁置了与委内瑞拉国有油企Petroleos de Venezuela SA PDVSA.UL在广东省的合作项目。

在这波石化项目叫停潮之前，炼油项目已经先尝过类似经历，中石油已经推迟启动两座新炼厂，及另一个旧厂扩张计划。

炼油及石化板块的影响因素各不相同，但整体传达的讯息是一样的：这些项目现在要由经济效益决定，唯有能够在国内及全球具有竞争力的项目，才能放行。

**炼油**

在炼油方面，由于体认到中国能源需求增速已经不再符合预期，兴建炼厂的热潮戛然而止。

中国的原油加工产能约为每日1,250万桶(bdp)，而2014年预计还将增加60万桶，到2020年时，规划增加300万桶。

问题在于，中国2014年第一季石油需求为每日996万桶，同比下滑0.6%。

虽然这个需求下跌应该只是短暂性质，但两位数的需求增幅也早已不再，在可预见的未来，中国石油消费量年增幅不太可能高于4%。

这代表中国将持续面临炼油产能过剩，当这些产能全部上线，将促使油品出口增加。

中国在3月呈现油品净出口，为2010年1月以来首见，根据花旗银行的一份研究报告，2004年开始有记录以来，仅出现过三次。

要说这已形成一个趋势仍为时过早，但中国将持续成为油品出口国的态势，确实看来机会较大。

就这方面而言，与油品出口同样大增的美国相比，中国愈来愈有几份相似，尽管两边的原因并不相同。

**页岩荣景**

美国国内石油生产荣景(主要来自页岩)，使得美国石油价格较其他国家来得低，也给予美国炼厂竞争优势。

由于美国出口禁令使得这些原油难以输出，炼厂将之转化为出口燃料，尤其是柴油和液化石油气。

页岩气产出大增，尚未带动美国液化天然气出口增加，但这情况很快就要到来。

但产出增加，改善了美国石化厂景况，他们可以从天然气中生产乙烯，成本只要以石脑油为原料的中国工厂的一半左右。

尽管美国天然气价格今年以来已上涨约14%，仍仅为2005年峰值的四分之一左右，而且约为页岩革命前10年均值的一半。

这带动美国天然气相关化工产品产能大幅扩张，巴克莱列出预定2017年前完成的项目至少有30个。

**受制于石油**

这些新的化工厂将给美国产业提供更便宜的塑胶和人造纤维，意味着在全球会更具竞争力，尤其是在中国和亚洲国家仍仰赖石脑油来生产石化产品的情况下。

基本上，中国和其他亚洲石化厂都受到原油价格的制约。

相较于美国天然气价格，原油价格中长期上扬的空间更大，因发展中国家的石油需求升高，且中东、非洲和前苏联国家等主要生产国或附近的冲突不断，持续威胁供应。

石脑油相较于原油的价格可能下滑，但这一情况尚未发生，新加坡石脑油较布兰特原油升水仍在过去18个月来相对狭窄的区间内。

石脑油裂解价差在4月29日报每吨149.75美元，低于今年到目前为止的峰值172.80美元，但也高于低点113.95美元。

韩国等数个亚洲国家近几周来对于石脑油的需求强劲，尽管中国进口量有所下滑。

中国在第一季每月净进口158,042吨，低于2013年的每月净进口265,639吨，也低于2012年的每月239,536吨。

这部分是因为，中国炼厂产能增加，意味着国内石脑油也产量上升，另有部分是因为经济成长放缓，尤其是对塑胶需求密集的制造业。

尽管经济增强或将带动中国未来几个月的石脑油采购量，但中长期前景仍偏向需求成长大幅降温且价格下滑。

但即使石脑油价格下滑，也不太可能让新的石化厂比美国业者更具成本竞争力。(完)

(译文审校 张荻/徐文焰)

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