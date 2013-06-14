《Russell专栏》铜市对于未来价格走势也许太过放心

6月8日在贝尔格莱德一家铜矿拍到的图片。 REUTERS/Marko Djurica

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 戴素萍/张明钧

路透澳洲朗塞斯顿6月13日 - 铜市对于价格的未来走势也许太乐观了。预期中的供应过剩看起来有些危险，而最大的铜消费国--中国的进口需求又显示出了增加的迹象。

沪铜在三天连续假期过后，周四恢复交易以下跌作收，主力10月期铜合约一度挫跌3%至每吨51,350元人民币(8,354美元)，终场收报51,510元人民币。

尽管沪铜下跌主要是补跌伦敦期铜本周初的颓势，但这暗示交易商并没有过度担心供应前景。

在沪铜下跌的前一天，美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)宣称遭遇不可抗力事故，免于履行印尼Grasberg铜矿铜精矿出货的义务。该矿区在5月发生导致28人死亡的事故后已暂停运作。Grasberg是全球第二大铜矿。

印尼当局希望关闭矿场直到完成意外相关调查，但调查可能需要好几个月的时间。

Grasberg迄今已损失约3.6万吨产出。该矿每多关闭一个月，受损的产量就要再加上约4.2万吨。

在Grasberg铜矿关闭前，力拓(RIO.AX)位于美国犹他州Bingham Canyon铜矿也因坍方导致生产中断。

影响精炼铜供应的第三个因素是中国废料加工商的产量减少。由于供应短缺，一些加工商关厂。

摩根士丹利在6月10日的报告中预估，受到上述及其他因素的干扰，今年市场上最多可能少了60万吨的铜。

虽然这没有完全抵销摩根士丹利对于2013年全球铜供给过剩93万吨的预估，但这将导致市场长时间趋于紧俏，比多数人年初预期的状况更为严重。

浏览自由港印尼铜产出图表，请点选：(link.reuters.com/dez78t)

铜供给面临威胁，应足以成为不过度看空未来数月铜价的理由，但其他因素亦暗示市场趋紧的速度可能较预期为快。

据报中国保税仓库里的铜库存自4月起大幅下滑，锐减25万吨至45-50万吨。

在此同时，上海期货交易所仓储点的库存亦走低，从3月底的247,591吨降至6月7日的181,742吨。

虽然这样的库存水准还不至于引发不安，但目前为止中国铜库存迅速下滑的趋势相当明显。

这可能暗示着中国未来数月铜进口增加，特别是在伦敦期铜价格仍疲软之际。

伦敦三个月期铜周四亚洲盘中报在每吨7,165美元，较2月4日所及2013年高点8,346美元下跌14%。

中国5月买进358,672吨未锻造铜，较前月大增21.3%。然而今年1-5月进口量仍较2012年同期下滑近25%。

另一个值得注意的因素是处理精炼费用下滑，必和必拓(BHP.AX)同意下半年支付给日本炼厂的费用调高3%。

两名消息人士向路透表示，必和必拓与日本炼厂达成的协议是每吨72美元，每磅0.072美元，高于1月时指标价格的每吨70美元、每磅0.07美元。

但这样的收费水准低于4月市场普遍可见的每吨75美元、每磅0.075美元。这显示供给趋紧强化了矿商与炼厂协商的筹码。

总体而言，供给被打乱、中国库存下滑之际进口增加、以及精炼费用走低，暗示着铜价未来数月应会倾向走高。

但目前看来，全球市场似乎更大程度地把焦点放在美国可能收回量化宽松措施、以及中国经济成长不如预期那么强劲。(完)

(译文审校 沈以文)

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