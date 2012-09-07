《Russell专栏》沙特阿美上调对亚洲客户的售价 逆转之前的折扣趋势

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋/蔡美珍
路透澳洲朗契斯顿9月6日电---沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上调对亚洲客户的售价,却下调针对西北欧炼厂的售价.乍一看,它对亚洲客户似乎吝啬了一些.
不过仔细分析一下过去三个月官方售价(OSP)和基础原油成本的走势,你却可以发现,实际上是亚洲炼厂之前所获得的相对折扣正在接近尾声.
沙特阿美周三宣布,针对亚洲客户,将把10月船期的指标阿拉伯轻质原油售价上调至较阿曼/迪拜原油均价每桶升水1.85美元,9月份的升水则为1.25美元.
在这项声明前,路透调查中分析师平均预估是每桶升水上调0.50美元,并且这也标志着对上个月趋势的逆转,当时升水下调了0.80美元.
对西北欧客户,沙特阿美则将10月船期的阿拉伯轻质原油OSP下调至较布兰特原油期货均价每桶贴水1.60美元,上个月则为升水0.25美元.
不过要是算上基础原油的价格,你就发现实际上是亚洲客户在9月船货上享受到好买卖的时光已到头了.
7月最後一个交易日,迪拜互换合约报每桶101.84美元,加上9月沙特的OSP升水1.25美元,亚洲买家本月船货的成本约为每桶103.09美元.
7月末布兰特原油加权均价为每桶105.40美元,算上OSP 0.25美元的升水,则9月船货的成本为每桶105.65美元.
这意味着就本月船货而言,西北欧客户较亚洲客户每桶多付了约2.56美元.
使用同样的公式,但选取迪拜互换合约和布兰特原油加权均价在8月末的价格,以沙特阿美周三宣布的OSP,则意味着对10月船货而言,亚洲炼厂较欧洲炼厂每桶多支付0.21美元.
这十分接近欧洲客户在8月船货上享受到的0.45美元的相对折扣(较亚洲客户而言),表明总的来说沙特似乎在利用OSP来补偿基础原油之间的价差.
但收回给亚洲炼厂的折扣,确实不禁令人要问,一开始为何要提供折价?
上个月宣布OSP时,市场原已预期供应给亚洲炼厂的售价,较迪拜原油的升水将会调降,而结果也确实如此.
当时的合理解释是,需求疲软拉低了现货原油价格,而且生产燃料油等特定油品的利润也趋弱.
在原油方面,现在似乎很难宣称需求前景在过去一个月有所改善,因为中国经济成长放缓,而欧洲持续疲软.
但中国炼厂9月的加工量料将提高,扭转连续两个月的跌势,而在伊朗核问题情势升高之际,整体原油市场趋紧.
亚洲的炼油利润也有所改善,炼厂8月迪拜原油平均每桶炼油利润10.39美元,前两个月为8.05美元及5.54美元.
荷兰鹿特丹炼厂的8月布兰特原油平均每桶炼油利润8.06美元,略高於7月的7.84美元,但低於6月的8.88美元.
亚洲炼油利润改善主要是由柴油推动,裂解价差在8月28日达到21.01美元,为一年来最高.5月时曾创14.18美元的年内低位.
虽然毫无疑问柴油需求是很强劲,但也有一部分是因为亚洲炼厂发出无预警停工,及欧洲市场紧俏所致.
这是否代表,沙特对亚洲炼厂提高售价有点操之过急了?
应该不是,因为亚洲炼厂已经持续享受到强劲利润,要等到这些利润缩水,或需求下滑,才能说服沙特再度降低OSP.(完)
--译文审校 高琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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