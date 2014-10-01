《RUSSELL专栏》沙特日渐重视亚洲市场 可能下调对该地区供油价格

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell
路透新加坡9月30日 - 主要产油国沙特阿拉伯可能很快就会对亚洲炼厂殷勤备至，不断降低对那里的供油价格。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)SDABO.UL很可能再度调降11月原油船货的官方售价(OSP)，有关细节将在10月初公布。
这样说的理由不止一个，其中最主要一点可能在于对亚洲市场份额的关注。
沙特看来已经决定把重点放在亚洲市场，鉴于该地区吸收了沙特三分之二的石油产量，这样做是有道理的。
沙特并非从北美和欧洲市场撤退，但他们似乎已经看出实货石油更多流向东方和离开西方的趋势。
这种转变，可以从今年不同地区的石油OSP中看出，运往美国的船货价格上涨而运往亚洲的价格下跌。
比如今年1月，运往美国的指标阿拉伯轻质原油较阿格斯含硫原油指数(Argus Sour Crude Index)每桶溢价1.65美元。
10月前，出口美国原油的升水已经涨到每桶2.45美元。
相比之下，向亚洲出口的阿拉伯轻油较阿曼/迪拜的升水1月报每桶3.75美元，但10月前已经跌至每桶贴水0.05美元，为四年来首次贴水。
虽然运往亚洲的阿拉伯轻油OSP的大跌部分是因为迪拜原油和全球指标布兰特原油价差缩窄，但相对而言，沙特人也在一边为出口亚洲原油降价，一边为出口美国原油涨价。
布兰特与迪拜原油价差DUB-EFS-1M周一为每桶1.02美元，高于9月15日的四年低点0.72美元，但仍远低于2014年初的3.88美元和6月13日创下的今年高点4.86美元。
这一价差缩水导致沙特阿美下调了其指标级别原油的OSP，以便保持其原油相对布兰特原油的竞争力。
该价差持续走软，意味着OSP将继续保持低位，但推低价差的另一因素是沙特对市场份额的担忧。
**伊拉克、伊朗增加中国市场份额**
中国近期一直在增加从伊朗和伊拉克收购原油，并且减少了对沙特阿美的依赖。中国是亚洲最大的原油进口国和沙特最大客户。
沙特人很可能对此局面感到不满，并且或许会计划保持其原油相对于其他中东竞争产油国的竞争力。
虽然沙特可以理解，像中国这样的大买家，会希望有各种供应源，不过沙特也会希望确保没有流失市场份额。
但中国自沙特进口的原油量，自2012年初达到高峰之后就出现下滑趋势。
2012年1月，中国由沙特买进557万吨原油，占中国总进口量22.1%。
到今年8月时，中国从沙特进口原油为394万吨，占总进口量15.6%。中国2014年1-8月自沙特进口量较去年同期下滑11.6%。
相较之下，2012年1月从伊拉克的进口量为159万吨，今年8月增长至270万吨，年内至今增长24.8%。
伊朗石油进口数量受到西方对伊朗核计划制裁的影响，但中国今年前八个月自伊朗的进口量，较去年同期增长37%。
如果沙特已将焦点转向亚洲，并且决心维持甚至扩大市场份额，那么沙特可能会准备接受较低的价格。
藉由将OSP维持于低水平，沙特很可能是在对亚洲炼厂释出信号，表明他们要“迎战”中东竞争对手了。(完)
(编译 郑茵/朱晓军/陈宗琦；审校 张涛/高琦/蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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