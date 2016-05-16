《RUSSELL专栏》中国钢材、铁矿石价格调整期或接近尾声

资料图片：唐山一钢厂堆放的钢管。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿5月16日 - 大宗商品市场就喜欢制造一些小反差，最新的一次便属中国钢材期货了。上周中国钢材期货录得有史以来最差单周表现，但与此同时出炉的经济数据却显示可给价格带来基本面的支撑。

上海期交所交投最活跃的螺纹钢合约上周大跌12%，创下合约2009年推出以来最大单周跌幅。

与4月21日所及年内收盘高位相比，现已下跌约25%，部分回吐从去年12月所及纪录低位反弹取得的80%涨幅。

然而就在上周钢材价格大跌之后，5月14日的数据显示，房地产投资成为中国经济中难得的几个亮点之一。

路透根据中国国家统计局的数据测算，4月房地产投资较上年同期增长9.7%，与3月相同。

国家统计局也表示，1-4月房屋新开工面积同比增长21.4%，增速比1-3月的19.2%提高2.2个百分点。商品房销售面积增速创2013年4月以来最快。

由于建筑业是钢铁消费的主要行业，上述数据为螺纹钢今年的涨幅提供了一些依据，尤其是再考虑到基础建设支出的增加。

建筑业向好的局面，在周末出炉的经济数据显得颇为突出，因其他数据大多表明中国经济仍难以重拾动能。

中国4月工业增加值同比增长6%，低于市场预估的成长6.5%。

中国1-4月固定资产投资同比增长10.5%，低于第一季时的增长10.7%，4月社会消费品零售总额同比增长10.1%，路透调查中值为10.5%。

这些经济数据远远算不上是灾难式低迷，但确实凸显出中国企图为经济重新点火的挫折，尽管房地产开发投资的数据高于预期。

毫无疑问，钢价及铁矿石价格在今年1-4月进入了泡沫区域，巨大涨幅并未得到基本面的支撑。

铁矿石现货较12月时的纪录低点跳涨了86%，4月21日达到了每吨68.70美元的高位。

当局采取了抑制市场过热的措施，中国的商品期货交易所上调了保证金比率和交易手续费。这些措施似乎起到了作用，铁矿石价格回落22%，5月13日收报每吨53.50美元。

关键的问题是，在中国房地产市场相对强劲的背景下，铁矿石和钢铁的合理价格应该是多少？

**修正接近结束？**

铁矿石价格一直受到进口增长的支撑。今年中国前四个月铁矿石进口同比增长了6.1%。

这主要是因为中国钢铁厂商对钢价飙升做出反应，纷纷增产。3月份中国钢铁产量达到创纪录的7,065万吨，4月则稍稍回落至6,942万吨。

即便考虑到建筑活动增加，人们也怀疑这种钢铁产量不断增加的情况持续不了太久，就会造成产量过剩。

简单来说，如果产能过剩的中国钢铁业继续维持接近纪录的产量，那么即使是最乐观的预估需求也会吃不消。

这可能促使钢价进一步下滑，反过来也会拖累铁矿石价格下跌。不过，鉴于供应方面有些乐观迹象，铁矿石价格下滑幅度或许不会太大。原因是主要铁矿石矿商削减产量预估，而且超大矿--西澳州铁矿石项目产量增加的幅度慢于预期。

市场涨势过旺之后，常常也存在过度回调的风险。但各种迹象表明，钢铁和铁矿石价格可能不会下跌太多，就会找到一个更符合基本面的交投水准。(完)