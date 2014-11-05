《RUSSELL专栏》亚洲LNG或重启涨势 但供需因素预示今冬升幅有限

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell；编译 朱晓军/蔡美珍/李婷仪
路透朗塞斯顿11月5日 - 今年亚洲现货液化天然气(LNG)在北半球冬季的习惯性涨势陷入低迷的时间，比以往来得早很多，因市场担忧供应过剩和买需不振。
每百万英热单位的亚洲LNG现货价格LNG-AS上周跌至13美元，此前在9月底还曾达到近期高点15美元。
虽然当前价格仍比7月底录得的三年半低位10.50美元要高24%，但远低于2月初所及的上个冬季高点20.50美元。
尽管市场预期现货价格高点将大大低于上个冬季创纪录的高位，但最近几周的势头减弱还是有点让人意外。
LNG市场存在整体供需问题，但推动近期价格走势的因素最有可能源自短线交易市场。
这可能是因为交易商在夏天淡季时低价买入的船货已经交货，同时市场也意识到今冬的LNG价格不太可能再有大涨。
而且，由于今夏价格跌到了多年低谷，有可能吸引投资者增购船货，以期在冬季涨价时获得更大收益。
这些交易船货结算完毕后，现货价格可能重启涨势，但涨幅或许受限于供需因素。
过去三年的亚洲现货LNG价格图表：link.reuters.com/nyz82w
亚洲几个LNG进口国家的需求成长幅度近来有点温和，在气温并不低于预期的情况下，今冬可能仍将如此。
日本气象当局目前预测国内多数地区冬季气温正常，较南部的三分之一区域，温度高于以往的机率有40%。
这种情况代表日本的取暖燃料需求不会异常上升，寻求现货的机率较低。日本是全球最大LNG进口国。
此外，日本可能重新启用两座核子反应堆，这一前景也将抑制LNG需求，虽然仙台核电站明年初之前不太可能开始发电。
目前日本全国48座核子反应堆仍全部处于停机状态。仙台核电站是最先获得监管机构批准重启的核电站。
日本9月LNG进口量较去年同期劲增10.5%，但这算是近期趋势的例外，今年以来进口增幅只有2.7%。
**需求增长温和，供应却劲增**
LNG第二大买家韩国，进口量已连续第七个月下滑，9月进口同比减少6.6%，今年以来的降幅达7.4%。
中国9月进口同比减少8.1%，虽然今年迄今增幅为14.1%，仍然相当强劲。
但整体所浮现的前景却不是需求劲升，而且北亚冬季气温料仅为平常甚至暖冬，这或许会让未来数月的情况难有改变。
供应面方面，澳洲新项目陆续开始投产，BG GroupBG.L的204亿美元Queensland Curtis厂料将在今年底时开始首度出货。
澳洲现在还有另外六个LNG项目正在兴建，其中三个预定明年开始投产。艾克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)位于巴布亚新几内亚的项目今年开始出口。
因此，亚洲LNG市场中期可能由短缺转为过剩，特别是当美国目前兴建中的两个项目之一将从明年开始出口的时候。
来自便宜煤炭以及石油的竞争日益激烈，LNG价格也将感受到压力。
整体而言，亚洲现货LNG可能将出现季节性峰值较低、而低谷却更深的模式。(完)
(译文审校 艾茂林/朱晓军/王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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