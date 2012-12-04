《Russell专栏》亚洲买家在削减伊朗原油进口上究竟做得如何?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 高琦/田建华

路透澳洲朗塞斯顿12月3日电---购买伊朗原油的亚洲买家认为,他们已经将伊朗原油进口量削减得足够多了,应当可以让他们获得来自美国的豁免延期.严格的讲,他们确实舍弃了大量的伊朗原油.

美国可能在本周宣布是否中国、印度和韩国能像日本那样,获得购买豁免的资格,从而可以使上述国家继续买进伊朗原油.

但即便豁免权得以延续,美国和欧洲决策者需要考虑的一个问题却是,他们是否应当要求亚洲国家在制裁伊朗核项目的这场战斗中,做出更多的努力.西方担心伊朗借此核项目来研发核武器,对此伊朗政府坚决予以否认,声称核项目是用来发电.

从进口量数据来看,恐怕只有印度值得担心,因为他们今年1-10月进口的伊朗原油较2011年同期不降反升,增长7.1%.

印度10月份日均买进366,400桶伊朗原油,比9月份增加14%,较上年同期增加17%,仍是次於中国的伊朗原油大买家.

中国今年前10月每日自伊朗进口424,000桶原油,较上年同期大减22.2%.

不过,印度官员料将指出数据中的另一个事实,若看始於4月份的年度合约的头七个月进口量,他们购买的伊朗原油实际上比去年同期下降了12%.

虽然这显示出印度炼厂确实采取行动削减伊朗原油购买量,但10月的进口量又再度大幅上升,因此如果他们要想说服美国人相信印度在抵制伊朗方面也是个真诚的盟友,可不太容易.

就连明确表示不支持对伊朗石油制裁政策的中国,事实上也大幅削减了伊朗原油进口,而且削减幅度超过印度.

不过,中国的这些进口削减当中,有多少成分是出於配合美国的制裁行动,倒是很值得商榷和讨论的.

一个很可能的原因是,中国在年初进行合约谈判时与伊朗起了争执,并且在欧洲保险商取消对伊朗油轮提供担保後,中国又坚决要求所有船货必需由伊朗油轮加以装载运送.

韩国再取得豁免权,得以进口伊朗原油的理由最充足.今年前10个月韩国进口自伊朗的原油较上年同期锐减40%.

截至10月末,韩国日均进口伊朗原油145,546桶,但在今年年中与其他国家一同停止进口後,韩国炼油商再一次恢复买入.

10月韩国日均进口伊朗原油186,451桶,近期进口增加或稍损美国恢复韩国豁免权的理由.

另一伊朗原油进口大国--日本在9月再获豁免权.今年前九个月,日本进口自伊朗的原油较上年同期减少38.4%.

日本10月的伊朗原油进口量低於9月,但自年中以後进口开始增长.年中时暂停进口,当时市场担忧禁止欧洲再保险商为伊朗原油提供担保的措施.欧洲再保险商掌控全球航运行业.

显而易见的是,亚洲四大买家之前是采取了一些措施减少进口,但近几个月又开始恢复进口,尽管进口量低於过去几年.

这与国际能源署(IEA)11月13日公布的报告内容相符.报告称10月伊朗日出口量从此前两个月的100万桶升至130万桶.

10月亚洲四大买家的伊朗原油日均进口量总计达到116.5万桶,这也表明若西方国家希望加大制裁伊朗的力度,就必须要求亚洲减少进口,同时也要花力气寻找其他的原油来源.

解决伊朗核争端似乎无甚进展,德黑兰当局的态度也依然强硬,目前看来增加取得原油进口豁免的难度,似乎只是时间问题.

亚洲原油进口大国表现出的宽慰,也可能为时短暂.

亚洲原油进口国目前有两个理由希望油价下跌:首先可以帮助降低原油进口费用;其次,油价下跌对於打压伊朗原油收入的效果料将强於制裁,更进一步施压本已苦苦挣扎的经济.(完)

--译文审校 沈以文 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。